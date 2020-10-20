Актер и экс-руководитель Самарского драмтеатра умер в 69 лет, не став тестироваться на вирус

Валерий Мелешин ушел из жизни 20 октября, сообщили его коллеги в официальных группах театра в соцсетях.

По словам худрука театра Валерия Гришко, незадолго до смерти Мелешин звонил ему, пожаловавшись на насморк и недомогание. «Но он, насколько я знаю, не тестировался, думал, обычная простуда», – пояснил худрук, добавив, что его коллега страдал заболеванием сердца и диабетом.

Мелешин стал преемником режиссера и директора самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова. После его смерти в 2018 году Мелешин в течение двух лет исполнял обязанности руководителя театра, показав преданность искусству.

«Когда-то он был подводником, но когда в его жизни появился театр, он полностью посвятил себя ему, был абсолютно предан искусству. Он исполнил мечту Гвоздкова: улучшил финансовое положение театра, привлекая сюда зрителей. Что бы ни было нужно театру, он всегда это находил. Это был человек, который всегда мог со всеми найти общий язык. Для нас, для театра и его коллег, это большая утрата», – рассказал Гришко в разговоре с «Комсомольской правдой».