Украинца будут судить за попытку продать уникальный клад времен Древней Руси

Недобросовестному копателю грозит два года исправительных работ, сообщает черниговское городское издание 0462. ua .

Несколько лет назад мужчина нашел клад с помощью металлоискателя у села Троицкое в Черниговской области, однако передавать его государству, как того требует закон, не стал. Своей находкой он сразу похвастал на форуме антикваров, рассказав, что клад находился на глубине всего 40–50 см. За 113 ювелирных предметов возрастом около 800 лет мужчина собирался выручить 300 тыс. гривен (более 800 тыс. рублей).

Серебряный медальон с изображением святого, представляющий собой уникальную историческую ценность, мужчина намеревался продать отдельно за 100 тыс. гривен (около 274 тыс. рублей). Коллекционеры отмечали особенную ценность медальона, некоторые сайты даже внесли его в свои каталоги.

Однако появление объявления на аукционе ценностей навело на след СБУ, следователи которого возбудили уголовное дело.

По мнению экспертов, клад датируется XII–XIII веками и мог быть спрятан зажиточной семьей во время нашествия монголов, которые уничтожили древнерусский город.