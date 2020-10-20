Волковский театр открыл новый сезон премьерой мюзикла «Еврейское счастье»

Об этом рассказал журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Очередной сезон стал для старейшего театра России 271-м по счету. Его открыла премьера мюзикла Егора Дружинина и Сергея Плотова, написанного по произведениям Шолом-Алейхема.

«Мы наконец-то начинаем свои встречи со зрителями, надеемся, что этому ничего не помешает», – поделился с журналистами худрук театра. По словам Пускепалиса, работа учреждения возобновлена с учетом соблюдения всех необходимых норм.

«Ради чего мы живем, творим – конечно, ради наших встреч, ради общего диалога со зрительным залом», – подчеркнул Пускепались.

По словам Дружинина, источником вдохновения при создании мюзикла стал фильм 1925 года «Еврейское счастье» с Соломоном Михоэлсом. Фильм был специфичным даже для своего времени, альтернативным и необычным, с интересными режиссерскими приемами, даже революционным, подчеркнул Дружинин.