На Крите нашли золотые дары минойской цивилизации возрастом около 4000 лет

Об итогах раскопок дворца Зоминтос рассказали в Афинском археологическом обществе.

По данным археологов, были вскрыты гробницы Tholos VI и Tholos VII в северных предгорьях горы Ида, на которой находится дворец Зоминтос. Во внутренних помещениях дворца было обнаружено святилище.

Профессор Яннис Сакелларакис предположил, что в древности у святилища должны были собираться ценные дары, некоторые из которых могут быть обнаружены в ходе раскопок.

Его предположение подтвердилось в ходе раскопок – археологи нашли 90 золотых листов в форме маленьких тарелок, прикрепленных к ритуальному идолу. Как объяснила автор исследования Эфи Сапуна-Сакеллараки, найденные золотые пластинки относятся к минойской эпохе.

Дворец Зоминтос во 2 тысячелетии до нашей эры был важным центром Минойской цивилизации, так как находился на середине пути между Кносским дворцом и пещерами Идеон Андрон. В этом же месте команда исследователей нашла монеты периода венецианского правления на Крите.