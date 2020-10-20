Российский анимационный фестиваль пройдет в марте 2021 года в Суздале

Темой предстоящего мероприятия станет «Время РОСТА!», сообщили в пресс-службе студии «Мастер-фильм».

Смотр состоится с 17 по 22 марта 2021 года. ОРФАК станет главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, а также крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации.

В этом году в фестивале участвовало более 2 тысяч человек, с каждым годом его объем неуклонно растет, отметили организаторы. «Фестиваль организуется кинокомпанией "Мастер-фильм" совместно с администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ежегодно оргкомитет смотра формулирует новую тему смотра, которая отражается в оформлении площадок форума, а также плакате и заставке. Темой нового фестиваля станет «Время РОСТА!», говорится в сообщении.