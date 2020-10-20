Акция «Ночь искусств» перенесена в онлайн из-за распространения коронавируса

Ежегодная всероссийская акция намечена на 3 ноября, сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

По его словам, перенести акцию в виртуальный формат вынудила эпидемиологическая ситуация. В этом году в таком же формате прошли «День театра», «Библионочь» и «Ночь музеев», напомнил чиновник.

Учреждения культуры смогли предложить пользователям Сети обширную онлайн-программу, включавшую трансляции лекций, экскурсий и спектаклей. « Уверены, что и к "Ночи искусств" мы увидим множество участников с различными онлайн-событиями», – заявил Ксензов, слова которого цитирует пресс-служба главной информационной площадки акции «Культура.РФ».

Трансляции учреждений культуры будут идти в разделе LIVE портала «Культура.РФ», в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе TikTok. На официальной странице акции будет опубликована афиша и тематические подборки, которые познакомят пользователей с разными видами искусства.