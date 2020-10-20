Юрий Лоза может лишиться особняка из-за недобросовестного застройщика

Дом Юрия Лозы. Фото: Руслан Вороной, «Экспресс газета»

Дом музыканта оказался построен на чужой земле, сообщает Telegram -канал Mash .

Как выяснилось, 19 лет назад автор множества песен и композиций построил дом неподалеку от Новорижского шоссе в посёлке «Балтия». Застройщиком была компания «Гудвин-3».

Хотя по договору компания должна была оформить все документы на собственность, однако земля музыканту так и не досталась. Лоза подал иск к застройщику и к областному Министерству имущественных отношений о признании права собственности на землю, однако проиграл дело в суде.

Сейчас семья музыканта опасается появления юридического владельца земли, который потребует освободить его собственность. Певец собирается обжаловать соответствующее решение суда.