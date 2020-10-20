На растаявшем леднике в Альпах нашли деревянного идола возрастом около 6000 лет

О находках археологов сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили нить, сплетенную из растительных волокон примерно шесть тысяч лет назад, а также деревянную фигурку и шнурованные туфли. Все находки сохранились в отличном состоянии благодаря льду, который защитил их от гниения.

Хотя изменение климата оказывает на окружающую среду разрушительное воздействие, ученые видят в нем и плюсы: открытия на тающих ледниках дают возможность значительно расширить представление о людях, которые жили в горах тысячелетия назад. Благодаря этому в науке появилась новая область под названием «ледниковая археология».

В 2003 году группа исследователей, проводившая в этом районе раскопки на высоте почти трех тысяч метров, обнаружила ящик со стрелами, датируемый 3000 годом до нашей эры. Ученые сделали вывод, что люди поднимались высоко в горы в поисках кристаллов пород и полезных ископаемых.