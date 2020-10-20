Вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева умерла в 93 года

20.10.2020
Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. Окончив среднюю школу, поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.
Во время учёбы играла роли в студенческом театре, после университета поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева.
Ее дебютом в кино стала роль в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны, которую она сыграла в 1955 году. В 1956 году фильм удостоился приза Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, сама Скобцева получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».
Снималась в фильмах «Зигзаг удачи», «Сережа», «Любовь земная» и других.