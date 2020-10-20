ГМИИ им. Пушкина представит выставку британских постеров рубежа XIX–XX веков

Экспозиция объединила около 150 работ, сообщила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX – начала XX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» стартует в музее во вторник. По словам Лошак, экспозиция планировалась давно.

«Выставка показывает абсолютно уникальное собрание оригинальных работ на бумаге, литографированные постеры, – единственное по значимости, по качеству и по объему в нашей стране и вообще уникальное даже в контексте мировом», – рассказала директор музея журналистам перед открытием выставки.

По словам Лошак, проект станет большим подарком для тех, кто интересуется историей искусств и историей в целом. Экспозиция будет доступна по 31 января.

В числе представленных на выставке работ – произведения английских художников и дизайнеров Обри Бёрдсли, Эдварда Макнайта Коффера, Тома Пёрвиса, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Боудена, Остина Купера и других. Выставка продолжит серию музейных проектов по итогам научно-исследовательской деятельности и реставрационной работы по восстановлению произведений полиграфии.