В Екатеринбурге пройдет New/Open Showcase Festival для молодых музыкантов

Прием заявок на участие в шоукейс-фестивале открыт с 20 октября, сообщили организаторы.

Смотр состоится с 12 по 14 февраля 2021 года. NEW/OPEN FESTIVAL – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить реальную поддержку своих проектов.

Оргкомитет объявил начало приема заявок от талантливых молодых музыкантов на участие в шоукейс-фестивале. Соискателями смогут стать музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России, которым необходимы средства на реализацию своего творческого проекта (съемки видеоклипа, запись музыкального альбома, организация концерта, участие в образовательной программе или в музыкальном фестивале и др.).

Для всех желающих будет доступен образовательный онлайн-курс. Обучение включит в себя цикл лекций о том, как грамотно заполнить заявку, о фандрайзинге, музыкальном бизнесе, творческом проектировании, продвижении и event-менеджменте от лидеров музыкальной индустрии. Прослушав курс, каждый сможет принять для себя решение об участии в фестивале и подготовиться, чтобы использовать по максимуму все предоставленные возможности.

Победителями станут 12 коллективов. Они получат денежные гранты на реализацию своих идей или будут приглашены на крупнейшие музыкальные фестивали в качестве участников и получат возможность заключить контракт с музыкальным лейблом. Помимо защиты идей и проектов, музыкантам будет представлена возможность выступить на концерте и показать свое творчество перед широкой публикой и экспертным сообществом.

В качестве экспертов выступят ведущие представители музыкальной индустрии: организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры, стриминговые сервисы.

Для посетителей фестиваля запланированы выступления молодых и перспективных исполнителей, музыкальных хедлайнеров и лекции от экспертов.

«В Европе каждый год проводится около 60 шоукейс-фестивалей разного масштаба. В России культура таких фестивалей только зарождается. New/Open Showcase Festival 2021 – один из лучших способов для профессиональных музыкантов заявить о себе в начале следующего сезона. Здесь принимаются решения о приглашении на другие фестивали, обсуждаются профессиональные вопросы продвижения, маркетинга, технического обеспечения и организации туров и многое другое. В этом году все сильно пострадали от пандемии коронавируса, мы надеемся, что новый фестиваль состоится, давайте готовиться!» – приводит пресс-служба слова руководителя проекта Наталии Шмельковой.

Срок подачи заявок – до 19 декабря 2020 года. В 2020 году было принято 375 заявок из 71 города и 5 стран.

Проект реализовывается с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.