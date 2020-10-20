Никита Михалков призвал создать организацию помощи семьям деятелей культуры

Об этом режиссер заявил, комментируя ситуацию вокруг имущества семьи покойного актера Алексея Баталова в интервью ТАСС.

По словам Михалкова, следует создать организацию, которая будет помогать родственникам знаменитых деятелей отечественной культуры в случае тяжелой болезни или смерти последних.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с тем, что вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова были обманным путем лишены доли в четырехкомнатной квартире, а также мастерской актера и еще двух квартир. Кроме того, мошенники лишили родных актера крупной суммы денег.

«Надо создавать механизм, который просто будет защищать людей, попавших в такую ситуацию. Вдов, детей тех, кто уходит, родственников звезд нашей культуры, науки и так далее», – подчеркнул Михалков.

По словам режиссера, такую организацию можно создать как при Госдуме, так и при Совете Федерации. По поводу семьи Баталова, отметил Михалков, мало кто представляет всю степень катастрофичности ситуации. Сейчас нужно сделать все, чтобы квартира этой семьи в какой-то момент автоматически стала квартирой-музеем Баталова, считает Михалков.