На берегу Красного моря нашли храм с древними копиями статуй богов Азии и Африки

Об открытии польских археологов в древнеегипетском городе Беренис сообщает Nauka w Polsce.

Ученые Центра средиземноморской археологии Варшавского университета (CAS UW) раскопали древний храм, действовавший в городе Беренис. Сегодня это небольшой городок на берегу Красного моря.

В античные времена Беренис был крупным городом Береника. Его основал в III веке до нашей эры фараон Птолемей II для перевозки африканских слонов. В I веке нашей эры римляне сделали его центром трансокеанской торговли с Африкой, Ближним Востоком и Индией.

Археологи нашли здесь храм Исиды и бога Сераписа, построенный в I веке нашей эры. «Мы нашли следы полувекового культа, относящегося к религии Древнего Египта, однако с экзотическими элементами из глубин Африки и Ближнего Востока», – рассказал один из руководителей экспедиции Ивона Зих.

Особое внимание ученых привлекли каменные архитектурные элементы и фрагменты мраморных скульптур, среди которых нашлись головы, имитирующие скульптуры из азиатской Гандхары, занимавшей часть современных Пакистана и Афганистана. Среди руин храма также была найдена большая статуя африканского бога Себку Мекера, культ которого относится к древнему африканскому королевству Мероэ, находившемуся на территории современного Судана.

Ученые обнаружили и большое количество изображений египетского бога Сераписа, сочетавшего черты египетских и греческих богов. Одна из статуй Сераписа, была изготовлена из сломанной мачты корабля и покрыта позолотой.