В «Зарядье» пройдет концерт в честь 90-летия Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Концерт в столичном зале состоится 20 октября. Мероприятие также посвящено 30-летию театра «Геликон-опера».

Коллективы связаны не только давней творческой дружбой, но и общим музыкальным руководством. Более 45 лет возглавлявший Большой симфонический оркестр дирижёр, народный артист СССР Владимир Федосеев три года назад стал музыкальным руководителем и главным приглашённым дирижёром театра «Геликон-опера».

Кроме того, артисты «Геликон-оперы» неоднократно выступали на одной сцене с Большим симфоническим оркестром.

В программу концерта вошли кантата «Гимн наций» Дж. Верди, кантата «Москва» П. И. Чайковского, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина и Perpetuum Mobile И. Штрауса.