В Китае нашли бронзовый гонг возрастом более 3000 лет

Инструмент относится к позднему периоду правления династии Шан (около 1600 г. до н.э. — 1046 г. до н.э.), пишет «Синьхуа».

Большая ударная тарелка была найдена в провинции Хунань, которая находится в центре Китая. Диаметр гонга составляет 52 см, вес достигает 33 кг.

Бронзовая тарелка украшена яркими изображениями животных и декоративными узорами в виде облаков и молний. По мнению экспертов, это один из древних ударных инструментов, которые использовались для ритуальных церемоний. В конце правления династии Шан такие гонги использовались во время поклонения божествам природы.

По словам главы отдела культурных реликвий Милуо Чжао Паня, открытие имеет очень важное значение для изучения истории бассейна реки Милуо времен династии Шан и последующей династии Чжоу (1046 г. до н.э. — 256 г. до н.э.).