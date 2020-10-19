В Москве откроется памятник народному артисту СССР Марку Захарову

Об этом рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с ТАСС.

По его словам, памятник режиссеру и народному артисту СССР, умершему в 2019 году, откроется в понедельник на его могиле, которая находится на Новодевичьем кладбище в Москве.

Решение провести церемонию было принято, несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса в Москве. Открытие памятника состоится в 12:00, сказал Варшавер.

13 октября Захарову исполнилось бы 87 лет. Он умер 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни.

«Конечно, мы хотели открыть памятник мастеру в день его рождения, 13 октября. Но это не удалось. Однако 19 октября тоже рядом, и это хорошо», – пояснил директор «Ленкома».

Памятник Захарову создан из природного камня и бронзы. Автором композиции стал известный скульптор Александр Рукавишников, отметил Варшавер.