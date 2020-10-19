В Подмосковье закрываются для посещения выставки и музеи

О введении запрета сообщил губернатор Андрей Воробьёв на еженедельном оперативном заседании.

Данная мера объявляется с 21 октября. Кроме того, вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, добавил губернатор.

По словам Воробьева, такое решение принято в связи с ростом количества госпитализаций больных с COVID-19. «Поэтому мы примем дополнительные меры – будут закрыты выставки и музеи и ограничено проведение массовых мероприятий», – сказал он в ходе совещания с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

График проведения спортивных мероприятий останется неизменным, но на них перестанут допускать зрителей. Губернатор отметил нежелательность проведения свадеб и юбилеев с большим числом гостей.