Под автостоянкой в Британии нашли руины средневекового монастыря кармелитов

Ученые нашли остатки кафельных полов и часть водостока, сообщает BBC.

Находку сделали в центре британского Глостера под зданием многоэтажной автостоянки. Ранее историки имели лишь приблизительное представление о том, где находился монастырь ордена кармелитов, построенный в 13 веке.

Монастырь носил название Уайтфрайарс. Исследовавшие его руины археологи установили, что в комплекс строений монастыря входило по крайней мере четыре больших здания, построенных из камня или с каменным фундаментом.

Некоторые из зданий имели стены толщиной в один метр, отметили ученые. Уайтфрайарс играл активную роль в Глостере около 300 лет, воспитав многих известных монахов, рассказал археолог Эндрю Армстронг.