Со дна Выборгского залива подняли гранитные колонны, затонувшие в XIX веке

Колонны доставили к центру «Эрмитаж-Выборг», сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой в своем «ВКонтакте».

Гранитные колонны были созданы в начале XIX века для строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге. Однако перевозивший их баркас сел на мель и затонул в 50 метрах от берега.

Теперь колонны подняли из воды и доставили к выставочному центру «Эрмитаж-Выборг», где они будут представлены для обзора. Сложная операция длилась около двух месяцев, подчеркнул Цой.

Вес каждой колонны составляет 45 тонн. В комитет по культуре Ленобласти поступило письмо археологов с предложением включить находки в реестр объектов культурного наследия.