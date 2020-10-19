Петербургский писатель Владимир Шпаков умер в 60 лет

19.10.2020
По ее словам, Владимир Шпаков, бывший также член оргкомитета смотра, скончался в возрасте 60 лет. Поэтесса попросила не задавать вопросы в связи с его смертью, пообещав дать информацию позже.
«Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом», – написала она.
Прозаик, драматург и критик Владимир Шпаков – член Союза писателей Санкт-Петербурга, а также Союза российских писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Главный редактор литературного журнала «Зинзивер».