181 памятник Петербурга получит подсветку в течение двух лет

Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Реализацией проекта займется учреждение по организации наружного освещения Петербурга «Ленсвет». В ближайшие полтора года будет подсвечен 81 объект. В 2022 году будут освещены еще 100 памятников и скульптур.

Ранее сотрудники предприятия обследовали объекты монументально-декоративного искусства. В результате выяснилось, что 200 городских памятников и скульптур не имеют подсветки, в темное время суток они практически не видны.

Проект носит просветительский характер. Его цель – сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города. В этом году в городе было подсвечено 74 памятника.