В РАМТе сыграли премьеру спектакля «Лысая певица» по пьесе Ионеско

Постановка была исполнена 15 октября в Чёрной комнате театра, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Зрителям представили премьеру спектакля по пьесе Эжена Ионеско в постановке молодого режиссёра Екатерины Половцевой. Роли исполнили Анна Ковалёва, Алексей Бобров, Людмила Пивоварова, Виталий Тимашков, Александр Пахомов и Татьяна Шатилова.

«Спектакль выходит за рамки сцены, подчиняя своим нелогичным законам всё театральное пространство. Вместо глобальных смыслов здесь царят «абсурд без труда» и банальные и нелепые реалии повседневности, хорошо знакомые каждому», – говорится в описании спектакля.

Следующие постановки пройдут 20 и 26 октября, а также 11, 18 и 19 ноября.