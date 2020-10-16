Минкультуры России передало «Ленфильму» 486 млн рублей на погашение долга

16.10.2020
Средства переданы петербургской киностудии для погашения части основного долга по кредиту, полученному от банка ВТБ. Они покроют курсовую разницу, которая возникла после 2014 года.
«Это лишь первый шаг в рамках программы финансового оздоровления "Ленфильма"», – сообщили в студии. Киностудия также полностью погасила долги по газу и продолжает сокращать долг по электроэнергии.
По данным единого портала бюджетной системы РФ, соглашение о субсидии было подписано 24 августа 2020 года с врио гендиректора киностудии Инессой Юрченко. В июле 2020 года она сообщала, что основной долг студии перед банком ВТБ составляет 1,5 млрд рублей, около 700 млн рублей студия должна банку по процентам.