Псковский театр заявил о готовности объединиться с Александринкой к началу 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба Псковского театра по итогам поездки в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Объединение Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, являющегося главной псковской театральной площадкой, с Александринским театром будет завершено к 1 января 2021 года, говорится в сообщении.

Точка в вопросе о соединении Псковского театра с Национальным театром России была поставлена в среду во время совещания руководства региона с министром культуры, говорится в сообщении. «У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца - до 1 января 2021 года – мы должны подготовить и подписать все документы, и уже с 1 января стать частью Национального театра России», – цитирует пресс-служба слова худрука Псковского театра Дмитрия Месхиева.

На встрече с министром культуры РФ художественные руководители обоих театров озвучили общие планы на будущее. Месхиев рассказал об идее создания бэби-театра внутри Псковского академического театра драмы, у которого будет свой маленький зал и постоянный репертуар.