Исторический музей представит выставку «Александр III Миротворец» к 175-летию императора

Экспозиция будет работать с 14 октября по 28 февраля, сообщили в музее.

На выставке можно будет впервые увидеть ранее засекреченные документы. Кроме того, будут представлены учебные тетради и дневники царя, а также полотна и оружие, изображенные кистями Владимира Маковского и Валентина Серова.

По словам директора музея Алексея Левыкина, выставка имеет огромное значение для Исторического музея, так как посвящена одному из самых выдающихся государственных деятелей России, вошедшему в её историю под именем Миротворца. «Для нас это знаковая фигура, не только потому, что он достаточно противоречив и достаточно интересен, но и потому, что Александр Александрович был фактическим отцом-основателем Государственного исторического музея», - рассказал Левыкин на пресс-показе во вторник.

В экспозиции представлено детское ружье, подаренное будущему императору его дедом, Николаем I. Также представлены семейные фотографии и предметы из личных коллекций императора, минералы, живописные полотна кисти Василия Поленова, Валентина Серова и Николая Дмитриева-Оренбургского.