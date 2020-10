Том Круз переполошил Рим погоней с полицейскими «на хвосте», а потом помахал зевакам

Новичком франшизы и партнером главного героя стала Хейли Этвелл. С ней Круз ездил по Риму на большой скорости на автомобиле без дверей.

Видеоролик со съемок появился в твиттере AP Entertainment. В нем Том Круз перепрыгивает через капот полицейской машины и открывает дверь, помогая Этвелл выбраться. Заметив снимающих его зевак, звезда приветливо помахал им рукой.

WHEN IN ROME: @TomCruise waves to fans in between shooting @MissionFilm scenes for the seventh "Mission: Impossible" movie with Hayley Atwell in Rome. pic.twitter.com/BW30XUrr76