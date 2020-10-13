Фонд кино потребовал 91 млн рублей от создателей фильма «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию»

Кадр из фильма

Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фонда.

Истцом в заявлении фонда названа кинокомпания «РФГ Корп», известная как создатель картины «Тайна печати дракона». Сумма искового заявления включает в себя 60 млн возвратных средств, срок возврата которых наступил еще в 2019 году.

Кроме того, фонд требует неустойку за непроизводство фильма, который согласно первоначальным условиям договора с ФК должен был быть создан до конца 2018 года.

Исковые требования не связаны с судебными тяжбами в отношении фильма «Тайна печати дракона», уточнили в пресс-службе.

Фильм «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию» режиссера Олега Степченко рассказывает об английском картографе Джонатане Грине. По пути из Китая на родину в сопровождении русских казаков ученому пришлось сойти в Индии, чтобы попытаться пересесть на корабль Ост-Индской компании.