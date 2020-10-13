Эксперты выступили против строительства 140-метровой колокольни у Смольного в Петербурге

Целесообразность строительства колокольни у собора обсудили на Совете по культурному наследию, пишет АБН.

По мнению противников строительства, для создания колокольни нет исторических обоснований. Кроме того, строительству будут мешать действующие высотные ограничения и несоответствие современной обстановки проекту Растрелли, по которому колокольня должна быть расположена перед собором.

Ранее Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Санкт-Петербурге представил проект строительства 140-метровой колокольни Смольного собора. Она входила в ансамбль Смольного монастыря, который спроектировал архитектор Франческо Бартоломео Растрелли в конце 40-х годов XVIII века, но не смог до вести замысел до конца из-за Семилетней войны.

Представители Фонда считают, что колкольня могла бы стать новой культурной доминантой Северной столицы.