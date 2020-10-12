Древнеримское святилище Плутона убивало жертв угарным газом

Ученые изучили смертоносный механизм древнего сакрального жертвенника, пишет Springer . com .

Врата в древнем Иераполисе нашли на территории современной Турции 7 лет назад. Они представляют собой каменный дверной проем, который ведет в небольшой пещерный грот.

Ворота были вырезаны в стене прямоугольной открытой арены, на вершине которой расположен храм и каменные площадки для посетителей. Город находился в одном из наиболее геологически активных районов региона, 2200 лет назад здесь били термальные источники, обладавшие целебными свойствами. Однако глубокая трещина под Иераполисом испускала вулканический газ, принимающий форму туманной дымки.

Врата под храмом были посвящены римскому богу смерти и владыке подземного мира Плутону. В 2011 году археологи доказали, что место остается крайне опасным и по сей день – птицы, подлетевшие слишком близко к испарениям, мгновенно задыхаются и насмерть.

Исследовательская группа во главе с вулканическим биологом Харди Пфанцом из Университета Дуйсбурга-Эссена в Германии детально изучила смертоносный потенциал древней святыни. Группа Пфанца измерила концентрацию углекислого газа в святилище в течение суток.

Как выяснилось, днем ультрафиолетовые лучи и солнечное тепло рассеивают газ, но по ночам воздух остывает и более тяжелый CO2 опускается вниз, образуя туманное «озеро» из газа. На рассвете оно особенно ядовито, так как концентрация углекислого газа в нем достигает 35% в 40 сантиметрах от земли, чего достаточно для удушения животных и людей в течение нескольких минут. Однако с высотой концентрация ядовитых паров быстро падает.

По мнению ученых, жрецы-евнухи приносили жертвы на рассвете или в вечерние часы, в момент наивысшей концентрации газа. Жертвенные животные часто были невысокими, а потому им приходилось дышать ядовитыми парами, в результате они падали и погибали от удушья. При этом священники были достаточно высокими, держа головы над опасным газом и не страдали от него.

Однако археолог Франческо Д'Андрия из Университета Саленто в Лечче, возглавлял команду ученых в Плутониуме в 2011 году, не согласен с этой версией. Его группа нашла множество масляных ламп рядом с порталом, свидетельствующих о том, что жрецы спускались сюда и в вечерние часы, несмотря на опасную концентрацию СО2.