Стивенг Кинг шутливо прокомментировал российский сериал «Эпидемия»

Своими впечатлениями маститый писатель поделился в своем Twitter .

По словам Кинга, вышедший на Западе под названием To the lake («К озеру») российский сериал «Эпидемия» – «чертовски хороший». Писатель выделил четыре вещи, которые стоит знать о сериале западному зрителю.

«1. Там чума.

2. Там много снега и холода (Россия, тупой);

3. Все пьют водку.

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – боль в заднице», – написал Кинг.

Позже писатель опубликовал еще один пост, в котором добавил, что сериал «Эпидемия» – это «спагетти-вестерн» со снегом и зараженными русскими убийцами. Кроме того, Кинг похвалил съемки, но отметил, что некоторые сцены зачем-то «сняты вверх ногами».

Многосерийный триллер режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011) вышел на Netflix 7 октября. Сериал был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу контента платформы.