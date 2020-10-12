Стивенг Кинг шутливо прокомментировал российский сериал «Эпидемия»

12.10.2020
По словам Кинга, вышедший на Западе под названием To the lake («К озеру») российский сериал «Эпидемия» – «чертовски хороший». Писатель выделил четыре вещи, которые стоит знать о сериале западному зрителю.
«1. Там чума.
2. Там много снега и холода (Россия, тупой);
3. Все пьют водку.
4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – боль в заднице», – написал Кинг.
Позже писатель опубликовал еще один пост, в котором добавил, что сериал «Эпидемия» – это «спагетти-вестерн» со снегом и зараженными русскими убийцами. Кроме того, Кинг похвалил съемки, но отметил, что некоторые сцены зачем-то «сняты вверх ногами».
Многосерийный триллер режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» (2011) вышел на Netflix 7 октября. Сериал был переведен на 12 языков и попал в топ-10 шоу контента платформы.