Изучавший Древнюю Русь археолог Леонид Макаров скончался от коронавируса в 68 лет

О смерти ученого рассказали его коллеги в группе Археологи УдГУ «ВКонтакте».

Причиной ухода доктора исторических наук стала новая коронавирусная инфекция, сообщили «Сусанину» коллеги ученого.

Леонид Макаров был в первой когорте археологов Удмуртского госуниверситета, благодаря ему было совершено множество открытий памятников эпохи камня, бронзы в Удмуртии, а также изучение древнерусских памятников бассейна реки Вятки. «В полевой работе он был неутомим до фанатизма, предан археологии, нашей Камско-Вятской археологической экспедиции», — вспоминают коллеги-археологи Макарова.

Макаров родился 29 декабря 1951 года в селе Карсовай Балезинского района Удмуртии. В 1977 году окончил исторический факультет УдГУ, остался ассистентом на кафедре истории СССР, где работал до 1981 года.

Окончив аспирантуру Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, под руководством Анатолия Кирпичникова подготовил кандидатскую диссертацию. Работал старшим преподавателем, доцентом кафедры дореволюционной отечественной истории, доцентом кафедры археологии и истории первобытного общества УдГУ.

С 1993 года стал старшим научным сотрудником Института истории и культуры народов Приуралья Удмуртского госуниверситета. В 2008 году защитил докторскую диссертацию.

«Леонид Дмитриевич оставил после себя сотни научных публикаций, не успев завершить археологическую карту Воткинского района. Он был не только прекрасным учёным, но и замечательным семьянином: мужем, отцом, дедом и прадедом. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах!» — пишут коллеги ученого.