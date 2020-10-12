Режиссер «Чудо-женщины» снимет «Клеопатру» с Галь Гадот

Реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщает Deadline.

Пэтти Дженкинс объединится со звездой блокбастеров Галь Гадот, чтобы создать историческую биографическую драму о любвеобильной египетской царице. Права на экранизацию картины были выиграны студией Paramount, которая смогла обойти таких гигантов, как Warner Bros, Universal, Apple и Netflix.

Сценарий для фильма будет создан Лаэтой Калогридис, получившей известность благодаря таким проектам, как «Алита: Боевой ангел» (2019), «Остров проклятых» (2010), «Терминатор: Генезис» (2015) и другие.

Ранее последнюю царицу Египта сыграли такие актрисы, как Вивьен Ли («Цезарь и Клеопатра», 1945), Софи Лорен («Две ночи с Клеопатрой», 1954), Моника Беллуччи («Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"», 2002) и другие.

На данный момент самым лучшим образом Клеопатры считается роль Элизабет Тейлор в драме Джозефа Лео Манкевича «Клеопатра» (1963). Хотя лента получила девять номинаций на «Оскар», четырежды став лауреатом награды, она чуть не довела студию 20th Century Fox до банкротства, обойдясь ей больше, чем любой другой современный фильм.