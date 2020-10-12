За тайной дверью средневековой крепости в Израиле нашли секретную камеру тамплиеров

12.10.2020
Археологи исследовали крепость Акра (Акко), около 800 лет назад использовавшуюся тамплиерами. Этот рыцарский орден был одним из самых мощных боевых подразделений периода Крестовых походов, который управлял крупными христианскими экономическими инфраструктурами и строил собственную сеть из почти тысячи командных пунктов и укреплений по всей Европе и на Ближнем Востоке.
В ходе обследования крепости Акра ученые обнаружили в пещере дверь, ведущую в потайную комнату. Эти пещеры использовались тамплиерами на протяжении двух столетий.
Попав в секретную камеру, археологи выяснили, что здесь рыцари хранили воду на случай осады. «Это огромный подземный резервуар для воды, который служил жизненно важной цели – обеспечить рыцарям возможность выдержать осаду в течение долгого времени», – объяснили ученые.