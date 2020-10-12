Дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков умер от коронавируса в 71 год

О смерти заслуженного деятеля искусств России написал на своей странице в Facebook пианист Денис Мацуев.

По словам Мацуева, он много лет дружил и выступал вместе с Шестаковым. «Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдет так внезапно», – посетовал музыкант, выразив соболезнования родным, близким и друзьям дирижера. «Царствия небесного дорогому Евгению Ивановичу», – написал Мацуев.

Шестаков был настоящим мастером своего дела, обладающим собственным почерком и рафинированной техникой, а также оригинальным прочтением произведений, подчеркнул Мацуев. По его словам, благодаря Тюменскому симфоническому оркестру в регионе расцвела и филармоническая жизнь.

По словам пианиста, у Шестакова остались молодая беременная жена и маленькая дочка.

Евгений Шестаков родился 5 января 1949 года в городе Медногорск Оренбургской области. Получил образование симфонического и оперного дирижера в Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В период с 1983 по 1989 год был художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Приморского телевидения и радио, после этого руководил Симфоническим оркестром Одесской филармонии.

С 1992 по 2004 год Шестаков возглавлял Омский академический симфонический оркестр. С 2005 по 2014 год как гастролирующий дирижер работал с симфоническими и камерными оркестрами России, СНГ, Европы и Латинской Америки.