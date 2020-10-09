«Союзмультфильм» переведет коллекции мультфильмов на видеоплатформы

Ряд анимационных картин уже доступен зрителям бесплатно на платформе Premier, сообщила пресс-служба студии.

Формат просмотра золотой коллекции студии будет постепенно меняться. Самые популярные картины уже переведены из YouTube на платформу Premier.

Разные коллекции появятся в 2021 году и на других сервисах. «На данный момент золотую коллекцию киностудии "Союзмультфильм", короткометражные авторские фильмы 2000-х годов и новые проекты можно посмотреть на платформе Premier», – сказали в студии.

Бесплатно будут доступны мультфильмы «Винни Пух», «Карлсон», «Ну, погоди!», «Умка», «Чебурашка», «Ежик в тумане», «Бременские музыканты» и «38 попугаев», можно будет посмотреть бесплатно. Доступ ко всему набору из более тысячи мультфильмов можно будет получить по подписке, говорится в сообщении.

Таким образом студия сохранит легендарные картины от контрафактного копирования. «Годы незаконного распространения снизили понимание ценности золотой коллекции, и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус», – отметили в студии.