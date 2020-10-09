В программу Варшавского кинофестиваля вошли более 170 фильмов из 56 стран

09.10.2020
Ежегодный Варшавский кинофестиваль начался в столице Польши в пятницу. В главный международный конкурс фестиваля вошли 15 картин.
Россию на смотре представит лента «Цой» Алексея Учителя, показывающая вымышленные события июля и августа 1990 года. Главным героем фильма стал водитель «Икаруса», в столкновении с которым скончался легендарный певец.
В конкурсе «Свободный дух» на фестивале покажут фильм UFO Ивана и Геннадия Вырыпаевых о людях, имевших контакт с внеземной цивилизацией. В конкурсе документальных картин будет участвовать российский фильм «Кресты» Ангелины Голиковой, сюжет которого основан на на истории переезда петербургской тюрьмы со старого места на новое.
В конкурсе короткометражных фильмов от нашей страны будет участвовать картина «Сера» Ланы Влади, рассказывающая о женщине-полицейском, приезжающей в Норильск расследовать убийство.
Вне конкурсов польским зрителям покажут российские мульткороткометражки «Теплая звезда» Анны Кузиной, «Кораблик, который хотел летать» Екатерины Филипповой и «Ябловичок» Аллы Вартанян.