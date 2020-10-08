БДТ имени Товстоногова перенес премьеру «Джульетты» из-за коронавируса у артиста

Заменить актера в спектакле невозможно, говорится в сообщении театра на его странице в «ВКонтакте».

Премьера спектакля «Джульетта» должна была состояться 9 и 10 октября. Из-за болезни актера, а также в связи с повышенным вниманием руководства театра к безопасности и здоровью его зрителей и сотрудников было принято решение перенести премьерные показы.

Даты переноса премьеры, равно как и специального показа для студентов, будут сообщены в течение недели, говорится в публикации.

Билеты, приобретенные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ. Инструкция по возврату электронных билетов приведена в сообщении.