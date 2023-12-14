Умер советский актер Рамиз Меликов из фильма «Ищите девушку»

Советский и азербайджанский актер театра и кино Рамиз Меликов ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.





Рамиз Меликов появился на свет 4 сентября 1943 года в Баку. Будущий народный артист Азербайджана окончил Государственный театральный институт имени Алиева. В 1976 году его приняли в труппу Азербайджанского государственного драмтеатра имени Азизбекова.





Экранный дебют Меликова состоялся в 1960-х. Артист сыграл в фильмах «Чернушка», «Именем закона», «Ищите девушку», «Бухта радости», «Рыцари черного озера», «Последний бой», «Битва в горах» и многих других. В его карьере насчитывается более 60 проектов. Звание заслуженного артиста Азербайджанской ССР получил в 1982 году, а народного артиста Азербайджана — в 1998-м.





Актер умер 14 декабря. Руководство и коллектив театра выразили глубочайшие соболезнования его семье и близким в связи с кончиной артиста.









Фото: Pixabay.com