В Перми состоялась премьера обновленного балета «Ярославна»

Премьера обновленного балета Бориса Тищенко «Ярославна» состоялась в Пермском театре оперы и балета. Об этом информирует ТАСС.





Спектакль представили в постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. По его словам, и старое, и новое либретто написано по «Слову о полку Игореве».





«Одна из сверхзадач нашего балета - один в поле не воин, только сообща и вместе, сплотившись, можно победить врага. А врага нужно побеждать, потому что русская православная культура - это огромная ценность, это достояние, это наша Родина, и христианская цивилизация здесь совершенно по-другому расцвела», — поделился Мирошниченко.





«Ярославну» написал композитор Борис Тищенко по мотивам древнерусского литературного памятника XII века – «Слово о полку Игореве». Постановщики отмечают, что эпическое в партитуре сочетается с драматическим, хореографическая «танцевальность» - с симфонической конструкцией. Главные фрагменты текста поэмы звучат у композитора в исполнении хора, который, то пересказывает давние события, то комментирует действительность, то перерождается в действующих лиц и голоса природы. Мирошниченко уверен, что «Ярославну» невозможно представить без музыки Тищенко.





Мировая премьера балета состоялась в 1974 году в Ленинграде. Постановка вернулась лишь в 2017 году, когда была реализована в Мариинском театре. В Перми премьерные показы будут проходить 15, 16 и 17 декабря.









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