Музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко собрал более 100 тысяч зрителей

Фестиваль-посвящение Станиславу Горковенко во второй раз прошел в Санкт-Петербурге. Событие приурочено к году 85-летия выдающегося дирижера, отметили в пресс-службе фестиваля.





Философско-мистические прочтения легенды о Фаусте, семейный концерт для детей и взрослых, а также культовая история летчика-истребителя прозвучали на лучших площадках Петербурга при поддержке городского комитета по культуре.





«За время своего существования фестиваль у зрителей получил неофициальное название «Фестиваль премьер», — уточнил художественный руководитель II Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горковенко и Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Антон Лубченко.





Стоит отметить, что Станислав Горковенко руководил коллективом 40 лет.





Организаторы фестиваля стремились привлечь внимание к редко звучащим произведениям классиков и новым сочинениям современников, добавили в пресс-службе. Программа обрела успех у зрителей как в оффлайне, так и в онлайне. Так, прямой эфир концерты-открытия «ВКонтакте» и на видеоплатформе радио «Орфей» собрал 100 тысяч просмотров.









Фото: Алексей Благодарящев / Пресс-служба музыкального фестиваля им. С. К. Горковенко