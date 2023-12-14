Вышли первые кадры фильма «Если» с Райаном Рейнольдсом

Вышел первый рекламный ролик к фильму «Если» с Райаном Рейнольдсом. Актер опубликовал видео на своем YouTube-канале.





Зрителям представили первые кадры фильма «Если» в тизере-трейлере. Картина расскажет о выдуманном мире, где живут созданные и забытые детьми воображаемые друзья. Главная героиня обнаруживает в себе способность погружаться в эту вселенную. Девочке предстоит помочь одиноким и забытым созданиям двигаться дальше, как их создателям, которые во многом так и остались детьми.





Джон Красински, режиссер фильма, исполнил одну из ролей. Также в «Если» снялись Фиби Уоллер-Бридж, Мэтт Дэймон, Аквафина, Эмили Блант, Сэм Рокуэлл, Стив Карелл, Себастьян Манискалко, Винс Вон и многие другие. Мировая премьера запланирована на май 2024 года.









Фото: YouTube