В Москве состоялась церемония вручения музыкальной премии FONMIX

В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной музыкальной премии FONMIX, учрежденной крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией «ФорМакс». Премия существует с 2017 года, но впервые ее удостоились не только популярные артисты, но и лидирующие компании из различных секторов экономики, которые используют музыкальный контент для развития бренда, расширения партнерских связей и повышения лояльности аудитории.





Среди критериев оценки была открытость бизнес-компаний новым творческим коллаборациям, а также поддержка талантливых музыкантов. По словам руководителя компании «ФорМакс» Валерии Брусникиной, награды удостоились все, для кого музыка является неотъемлемой частью бизнеса, точно так же как и для организатора премии.





«Все победители премии FONMIX уверенно демонстрируют, насколько эффективным инструментом для развития и масштабирования бизнеса является грамотно подобранное звучание, как оно помогает повысить лояльность аудитории, привлечь клиентов и наладить с ними более тесную коммуникацию. Можно вспомнить слова Уолтера Патера о том, что «любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой». Сегодня грамотно подобранная музыка в общественных пространствах формирует наши эмоции, помогает донести ключевое сообщение бизнеса своей аудитории», — убеждена Валерия Брусникина.





Событие прошло в формате интерактивного шоу с участием медийных персон и поп-звезд. Специальным гостем, получившим главную награду в номинации «Хит на все времена», была Катя Лель. В этом году песня «Мой мармеладный», которая в 2004-м взорвала российские чарты, снова стала самым популярным треком среди не только российской, но и зарубежной публики в социальных сетях.





«Это награда, которую я ждала всю свою жизнь. Я благодарна Максу Фадееву, который начал всю эту «мармеладоманию». Раз эта песня закрутилась на всем земном шаре, значит за Россией большое музыкальное будущее», — говорит певица.





В финале гостей ждал гала-ужин и концерт с выступлением лауреатов премии. Ведущим стал актер, шоумен, певец и продюсер Станислав Ярушин. Свои композиции представили гитарист-виртуоз ДиДюЛя (номинация «Гармония звука»), Filatov & Karas (номинация «Заряд бодрости») и Amirchik, признанный «Открытием года».





«Спасибо за эту награду! Я не считаю, какая это победа по счету, но каждый раз говорю спасибо своим слушателям и коллегам, которые отмечают мои заслуги. Мне важно не только творчески развиваться, но и получать обратную связь и оценку своей музыки», — поделился эмоциями Амирхан Батабаев, а именно так зовут нашего героя родом из Бишкека.





В номинации «Музыка для души» обладателем приза стала группа Dabro, получившая широкую известность благодаря популярным трекам «Юность» и «На часах ноль-ноль». Сервис «VK Музыка» стал победителем в номинации «Музыкальное приложение года».





Организаторы премии отметили успехи VK по созданию персональных подборок, ориентированных на особенности потребительских вкусов, расширение контента за счет эксклюзивных авторских шоу в разделе «Подкасты», заслуги в продвижении творчества молодых музыкантов, а также кампанию «100 плейлистов звезд» с личными плейлистами популярных артистов, составленными специально для «VK Музыки».





«Спасибо, что отмечаете наши успехи в развитии продукта и индустрии в целом. Спасибо FONMIX за то, что делает наше «путешествие» в музыкальном мире более увлекательным», — сказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.





Номинация «Лучшая стратегия рекламно-информационных интеграций», в которой победила сеть магазинов «Детский мир», призвана подчеркнуть то, как успешно компания использует аудиовизуальные инструменты, в том числе транслируемые сервисом FONMIX, для наиболее эффективной реализации своей бизнес-концепции.





В тематической категории «На одной волне» приз достался крупнейшей российской круизной компании и туроператору «ВодоходЪ» за музыкальную концепцию при организации путешествий на водном транспорте.





«Для нас очень важно, что мы победили в этой номинации. В нашем бизнесе невозможно обойтись без музыки. В туризме она значит очень много. Будучи крупнейшим круизным туроператором, мы заботимся не только о том, чтобы гости были довольны питанием, экскурсиями, но и чтобы могли погрузиться в особую атмосферу во время путешествия. Благодаря нашему партнеру FONMIX они не только просыпаются под музыку, но и идут под музыкальный аккомпанемент по городу. В результате во многом благодаря этому трое из четырех гостей, поднявшихся на борт, возвращаются к нам», — отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «ВодоходЪ» Алла Можарова.





Лучшим «Поставщиком эмоций» была признана компания SUNLIGHT, которая провела массовый конкурс с ироничным названием «Запой с SUNLIGHT». Участникам предлагалось загрузить видео с собственным музыкальным исполнением. Конкурс собрал более тысячи уникальных пользователей, было опубликовано 2500 видео, набравших свыше 24 000 лайков, порядка 4000 комментариев и более 25 000 репостов. Это позволило увеличить интенсивность контактов с аудиторией на платформе SUNLIGHT Play до миллиона в сутки. При этом пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делиться им в три раза чаще.





«Самым музыкальным маркетплейсом», которому также удалось повысить лояльность клиентов, предложив им проявить свои музыкальные таланты, стал OZON.





«Очень приятно слышать, что мы не только самый всенародно любимый, но и «Самый музыкальный маркетплейс». Мы благодарны за признание, будем стараться и дальше оправдывать ожидания аудитории, удивлять ее чем-то новым и продолжим развиваться», — отметил управляющий директор компании OZON Сергей Беляков.





То, что креативность бренда раскрывается в уникальном звучании, доказал I am studio — пионер по созданию одежды с ярким и запоминающимся дизайном в сегменте middle-up в России. Компания была отмечена в номинации «Креативная индивидуальность».





А за «Уникальный звуковой почерк» премия присвоена часовому заводу «Ракета». Бренд, перешагнувший полувековой юбилей, отличает неповторимый звук механизма, символизирующего вечный ход истории.





«Для нас очень большая честь стать победителями этой премии. Звук наших часов абсолютно уникален и не похож на звучание ни одних швейцарских часов. Механизм всех моделей «Ракеты» имеет свою собственную конструкцию, он сделан из российских материалов и совершает 18 000 ударов в час. Звучание часов очень важно, оно символизирует биение нашего сердца. Часы — это «живой» предмет, который непрерывно, без остановки транслирует время, а оно является самой большой ценностью в нашей жизни», — отметил управляющий директор компании «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт.





За «Неподражаемый вкус» награжден владелец ресторанного холдинга il Forno Group Генрих Карпин, который знает все не только о великолепной кухне, но и о правильном выборе музыки для своих посетителей.





Российская инновационная платформа DAOGRAM, предлагающая все необходимые инструменты для создания десятков тысяч социальных сетей с самыми широкими возможностями, была отмечена в номинации «Конструктор успеха».





«Сегодня особенный день, потому что я получаю награду за свое новое детище и новое слово в цифровом мире. DAOGRАM полностью демонополизировал рынок соцсетей, и теперь любой бренд, компания, предприниматель могут составить конкуренцию другим уже существующим соцсетям. На нашей платформе уже создается первая музыкальная соцсеть «Артист» и еще множество других соцсетей, в которых музыка будет играть ведущую роль», — рассказал сооснователь конструктора для создания социальных сетей DAOGRAM Темур Шакая.





В категории «Партнерство без границ» в лидеры вышла компания «Мегафон», которая предоставляет клиентам возможность постоянно слушать любимую музыку и смотреть клипы. Да и в рекламе мобильного оператора всегда звучат хиты: достаточно вспомнить ролик под песню «Беги, беги» «Иванушек International».





Компания FONMIX рассказала о новых возможностях, которые откроются пользователям в наступающем году. Это обновленный личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом, централизованным управлением медиаполитикой заведений, возможностью подключения нового объекта всего в несколько кликов, дополнительными инструментами кастомизации оформления под индивидуальные потребности и интеллектуальной рекомендательной системой подбора музыкальных концепций. Также клиентам будет доступен Плеер 2.0, который позволит осуществлять полный контроль за эфиром благодаря гибкой настройке параметров вещания, возможности изменения очереди проигрывания, поиска треков в библиотеке и добавления их в эфир, возвращения к проигранной композиции, системе лайков и дизлайков.





Представители компании «ФорМакс» также презентовали новый продукт — инновационную платформу мониторинга медиа в режиме реального времени SonicScout Pro в эфире теле- и радиокомпаний, подкастах, социальных сетях и на стриминговых сервисах. Это система мониторинга и анализа медиа на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Проанализированные данные попадают в интерфейс уже через 15 минут. Достаточно загрузить медиафайл, и SonicScout Pro найдет все упоминания о нем в различных медиа. Это медиасервис для бизнеса различного масштаба: крупных корпораций, консалтинговых агентств, СМИ, PR-агентств и журналистов, ОКУПов, авторов и правообладателей, стартапов, малых и средних предприятий.





Партнерами премии FONMIX-2023 выступили: гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт»; отель, входящий в комплекс делового центра «Парк Хуамин», Soluxe Hotel Moscow; бренд профессиональной косметики из натуральных ингредиентов «ОНА ИНАЯ»; грузинский бренд одежды NOKASSI, визитной карточкой которого стало платье-кимоно, представленное персоналом церемонии; студия цветов Flowers33 и крупнейшая в России онлайн-библиотека саммари, издательство нон-фикшн и студия инфографики Smart Reading.





Ежегодная музыкальная премия FONMIX учреждена крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией «ФорМакс», создателем уникального программного комплекса для организации легального фонового музыкального вещания — FONMIX.





Плеер FONMIX — это одно из первых на российском рынке интеллектуально-программных решений для организации легального музыкального, видео-, рекламного и информационного оформления различных общественных пространств, в том числе для аудиовизуального брендинга магазинов, торговых центров, салонов-красоты, фитнес-клубов, кафе, баров и ресторанов. Плеер FONMIX направлен на решение задач компаний по организации публичного воспроизведения музыкальных произведений и предоставления прав на такое воспроизведение бизнес-потребителям, автоматически формируя отчетность для правообладателей, обществ по коллективному управлению правами.





Профессионально подобранная музыкальная концепция на коммерческом объекте создает необходимую атмосферу для клиентов и сотрудников, что напрямую влияет на формирование покупательского пути, скорость принятия решений о покупке и их частоту.





На сегодняшний день FONMIX звучит более чем на 50 000 объектах по всей России. В России и странах СНГ открыты 14 представительств FONMIX. Аудитория сервиса составляет более 8 млн слушателей в день, а совокупная озвучиваемая площадь составляет более 2,4 млн кв. метров.





Плеер FONMIX позволяет использовать легальную музыку из самой большой и постоянно пополняющейся коллекции музыки от лучших артистов, групп и ведущих рекорд-компаний. Каталог FONMIX содержит более 20 млн треков разных жанров и более 500 тематических плейлистов от российских и зарубежных исполнителей.









Фото: Пресс-служба «ФорМакс»