В Новой Третьяковке пройдет литературно-музыкальный вечер в преддверии праздников

Литературно-музыкальный вечер, посвященный русской народной сказке «Снегурочка», пройдет в Новой Третьяковке. Об этом сообщила пресс-служба музея.





Концерт состоится в рамках культурно-просветительской программы к выставке «Николай Рерих». Зрители в день мероприятия смогут также ознакомиться с экспозицией по билетам на музыкальный вечер. Концерт пройдет 16 декабря.





«Образ ожившей девочки из снега, так любимый юными зрителями, был близок и Николаю Рериху, а тема неизбежного весеннего обновления нашла продолжение в других его театральных постановках», — говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что концерт предназначен для семейной аудитории. Музыкальный вечер начнется в 16:00.









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