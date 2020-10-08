Нобелевский лауреат по литературе 2020 года оказался неожиданностью для букмекеров

Решение Нобелевского комитета Шведской академии было озвучено в четверг.

Комитет присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк. Объявление победителя прошло в онлайн-формате, как и предшествовавшие церемонии нобелевской недели этого года.

В своем заявлении комитет пояснил, что поэтесса удостоилась премии за свой «безошибочно узнаваемый поэтический голос, с суровой красотой превращающий индивидуальное в универсальное».

Решение комитета, очевидно, стало неожиданностью для букмекеров. В их версии пятерка фаворитов нынешнего года выглядела так: Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд и Нгуги Ва Тхионго.