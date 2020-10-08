Причиной гибели актера Рината Кафиятуллина стало пренебрежение опасным диагнозом

Утонувший в бассейне артист страдал тяжелой генетической болезнью, выяснил МК.

Актер Ринат Кафиятуллин утонул 7 октября в бассейне фитнесс-клуба на севере Москвы. Как стало известно, артисту стало плохо во время плавания в бассейне. Трое инструкторов вытащили его из воды в обморочном состоянии, однако Кафиятуллин скончался до приезда скорой.

Как выяснили журналисты из «МК», причиной смерти актера послужило утопление вследствие потери сознания в воде. Оказалось, что мужчина страдал генетическим заболеванием, затрагивающим центральную нервную систему и некоторые органы.

У больных с таким диагнозом могут случаться приступы, при этом им запрещены физические нагрузки. Однако артист с 2008 года занимался плаванием, выяснили журналисты. При этом в фитнес-клубе имеется медицинская справка о том, что ему разрешено посещать бассейн.