В Риме нашли роскошную виллу, служившую резиденцией нескольким поколениям элиты

Найденное под зданием жилище патрициев превратили в подземный музей, сообщает Daily Mail

В ходе исследования сейсмостойкости римского здания 1950-х годов ученые обнаружили виллу со множеством артефактов и эффектной мозаикой возрастом 2000 лет. Первоначально холм был заселен бедными людьми, но во время правления Августа здесь поселилась римская элита, в том числе сенаторы. На найденной вилле жили несколько поколений, оставившие шесть различных слоев исторических останков, начиная с VIII века до нашей эры и заканчивая III веком нашей эры.

В числе самых важных находок – остатки каменной башни VIII века до нашей эры, входившей в оборонительную стену времен Римской республики (509–27 до н.э.) Древняя римская вилла, которую назвали домусом, когда-то была роскошной резиденцией, в комнатах которой было много артефактов и прекрасных мозаик, что выдавало ее принадлежность представителю власти, возможно даже императорской семьи.

Среди находок – молоток, лампы, иголки, заколки для волос и лакированные чаши, украшенные фигурами из греческой мифологии. Также был найден сосуд с рыбным соусом гарум, чрезвычайно популярным деликатесом у римской элиты.

Особенное впечатление производит мозаика на вилле. Ее участки закладывались в течение двухсот лет, начиная с I века нашей эры. Мозаики были почти полностью сделаны из черных и белых крошечных камней кубической формы, известных как тессеры. Такие черно-белые мозаики были популярны с I века нашей эры, они были найдены по всей Италии и за ее пределами.

На одной из черно-белых мозаик виллы есть небольшой участок, изображающий красочного зеленого попугая. На другом изображена виноградная лоза, растущая из горшка.

По решению властей и экспертов найденная вилла и ее артефакты были превращены в подземный музей. Чтобы попасть в него, посетителям нужно войти в недавно построенный жилой комплекс и спуститься по лестнице вниз.

К достопримечательностям музея добавлены видеопроекции. Стены помещения, которое сейчас окружает виллу, освещены видеопроекциями римского сенатора и его жены, гуляющих среди мраморных бюстов и богато украшенной мебели. Вилла и ее мозаики будут открываться два дня в месяц, но если они окажутся популярными, часы работы будут продлены.