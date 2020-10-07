В Новой Третьяковке открылась выставка «Андрей Красулин. Без названия»

07.10.2020
По словам куратора выставки Светланы Коробцовой, Андрей Красулин занимает в отечественном искусстве видное место. Спустя 15 лет после первой персональной выставки мастера галерея рада представить зрителям экспозицию работ художника, подчеркнула Коробцова.
«Несмотря на камерность проекта, мы хотели продемонстрировать зрителю всю многогранность творчества Красулина. Здесь представлены его живописные произведения, скульптуры, графика, воздушные объекты»", – рассказала куратор.
Проект «Без названия» стал уже второй персональной выставкой Красулина в Третьяковке. В фондах галереи находится 45 работ автора, из них только семь представлены сейчас.