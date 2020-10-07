Хью Лори сыграет британского политика с темным прошлым в мини-сериале BBC

Расширенный трейлер сериала «Дорожное убийство» (Roadkill) выпустила компания PBS.

Предположительно, политический триллер выйдет на экраны до конца этого года. В съемках, кроме Хью Лори, также приняли участие Хелен МакКрори, Милли Брэйди, Сара Грин, Сидсе Бабетт Кнудсен и другие актеры.

По сюжету Хью Лори исполнит роль высокопоставленного члена консервативной партии Великобритании Питера Лоуренса, долго и упорно стремившегося попасть в политический истеблишмент страны. Однако неразборчивость героя в средствах обернулась для него проблемой – журналисты узнают о темном прошлом политика, которое ставит под вопрос его карьеру.

Однако герой Лори не обращает внимания на то, как страдает его семейная жизнь и все, кто был связан с ним в личном и профессиональном плане. Он собирается до конца следовать намеченному курсу, борясь за свою власть и влияние.