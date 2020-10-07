На Крите нашли святилище минойской цивилизации, созданное на месте еще более древнего

Находки были сделаны в ходе раскопок в комплексе Зоминтос в центре Крита, пишет Archaeology.

Минойская цивилизация Крита считается первой цивилизацией Европы и крупной морской державой, процветавшей с 3000 г. до н.э. по 1500 г. до н.э. и уничтоженной извержением вулкана и последовавшим вторжением враждебных племен.

Раскопки в уникальном дворцовом комплексе Зоминтос позволили обнаружить новый комплекс, который, возможно, был религиозным святилищем и местом поклонения богам. Открытие было сделано междисциплинарной группой во главе с археологом Эфи Сапуной-Сакеллараки.

Дворец Зоминтос расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря недалеко от Кносского минойского дворца и Идеона Андрона – религиозного пещерного святилища, которое считается местом рождения Зевса. Ученые полагают, что он был построен в XVII веке до нашей эры.

Судя по находкам надписей линейного письма B, Зоминтос был связан с выращиванием овец, а также поставками шерсти и оливок, и мог быть заселен только летом. Дворец был разрушен землетрясением, которое привело к пожару, однако позже это место было снова занято.

В результате недавних раскопок команда ученых нашла два новых отдельных комплекса комнат, расположенных у северного входа в центральное здание дворца. Оба комплекса датируются 1700 годом до нашей эры – эпохой, известной как период Минойского Старого дворца.

Находки указывают на то, что он использовался как минойское религиозное святилище около 1700 г. до н. В этом году археологи нашли в святилище обгоревший деревянный предмет, окруженный золотыми хлопьями, который, возможно, был статуэткой, покрытой сусальным золотом. По их мнению, это останки сгоревшего идола, которому поклонялись в святилище. Также был обнаружен пест, предположительно использовавшийся в церемониях, и печать с выгравированным изображением животного.

Интересно, что эксперты обнаружили в более глубоких слоях следы еще более раннего религиозного святилища, которое датируется примерно 1900 годом до нашей эры. В этих слоях были также найдены фрагменты идолов в форме фигур людей и животных, в том числе почти полная женская фигурка правильной формы. Ученые назвали ее «госпожой Зоминтоса», сообщает издание.