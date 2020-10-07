Большой театр объявил о временном закрытии касс на Камерной сцене и в ГУМе

07.10.2020
Кассы не будут работать с 5 по 28 октября. Предельный срок возврата установлен в 10 дней после даты отмененного показа, говорится в сообщении.
Зрители смогут вернуть деньги за билеты в кассах на станции метро «Охотный ряд»/ «Театральная». Обслуживание в кассах производится при соблюдении посетителем мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее Большой театр объявил об отмене спектаклей, которые были намечены на Камерной сцене им. Б. А. Покровского в период с 5 по 28 октября. Среди них «Турок в Италии» (8, 9 и 10 октября), «Сервилия» (16, 17 и 18 октября), «Сорочинская ярмарка» (22, 23, 24 и 25 октября) и «Нос» (28 октября)".